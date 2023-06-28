Госдума приняла в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду.

Об этом информирует ТАСС.

Нововведения предлагается внести в закон «Об образовании в Российской Федерации», одновременно исключив из него норму о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Олег Смолин рассказал подробности о законопроекте о трудовом воспитании, одним из авторов которого является.

Ректор Государственного университета управления Владимир Строев в беседе с НСН заявил, что самые популярные специальности 2023 года — управленческие, а также это реклама, маркетинг и бизнес-информатика.