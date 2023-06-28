Госдума приняла в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
Нововведения предлагается внести в закон «Об образовании в Российской Федерации», одновременно исключив из него норму о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Олег Смолин рассказал подробности о законопроекте о трудовом воспитании, одним из авторов которого является.
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