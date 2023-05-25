Депутат Смолин прокомментировал законопроект о трудовом воспитании

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Олег Смолин рассказал подробности о законопроекте о трудовом воспитании, одним из авторов которого является.

«Вся советская школа была основана на традициях трудового воспитания», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, в начале 1990-х годов трудовое воспитание из школы убрали, и сегодня очевидно, что это было ошибкой.

Кроме того, законопроект приводит отечественное образовательное законодательство в соответствие с лучшими международными практиками.

«Если верить книгам, которые я читал, то, например, в японских школах, где готовят будущих высокопоставленных менеджеров, требуют, чтобы они по ходу дела осваивали и рабочие специальности, чтобы понимать, с кем им предстоит работать в дальнейшем», — отметил Смолин.

Он не исключил, что проект может стать началом дальнейшего совершенствования законодательства в сфере образования.

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