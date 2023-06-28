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Эксперт Шапкин заявил об абсурдности выкидывания пригодных к пище просроченных продуктов

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Анастасия Румянцева
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин прокомментировал в беседе с RT разработанный ЛДПР законопроект с поправками к Налоговому кодексу России по отмене НДС на товары для фудшеринга (распределение продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительность) для торговых сетей.
Эксперт Шапкин заявил об абсурдности выкидывания пригодных к пище просроченных продуктов
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Шапкин подчеркнул, что с гуманитарной точки зрения абсурдно выбрасывать продукты, которые ещё можно использовать в пищу.

«Вообще-то, срок годности на продукты питания устанавливают сами производители. Это всё по их инициативе, они могут устанавливать (более короткий срок. — RT) с целью перестраховаться, чтобы продукт точно не успел испортиться. По истечении срока во многих случаях продукты можно использовать в пищу. Конечно, тем людям, которые нуждаются в бесплатной еде, это (предложение ЛДПР. — RT) позволило бы создать приемлемые условия для получения бесплатных и стабильных источников питания», — пояснил Шапкин. 

Но, по его мнению, некоторые продукты питания не будут забирать даже те, кто нуждается.

«То, что не разобрали, я бы продумал, как использовать в животноводстве. Я бы построил взаимовыгодные отношения торговых сетей со свиноводческими комплексами», — заключил собеседник RT.

Ранее в ЛДПР разработали законопроект с поправками к Налоговому кодексу России по отмене НДС на товары для фудшеринга (распределение продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительность) для торговых сетей.

Отмечается, что на этапе розничной торговли и потребления ежегодные потери продуктов питания в стране составляют около пятой части объёма их производства.

В материале также сказано, что, по мнению авторов инициативы, безвозмездная передача данных товаров населению могла бы стать действенной мерой.

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