Депутат Госдумы Милонов: коллекторство должно быть ликвидировано в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с RT, что коллекторство должно быть ликвидировано в России.

«Я убеждён, что коллекторство должно быть ликвидировано в нашей стране. Это моя принципиальная позиция. Сила, как инструмент, должна оставаться в руках государства, никак иначе. Последние события доказывают нам, что делегирование некоторых государственных полномочий частному бизнесу не всегда соответствует интересам государства и граждан... Я выступаю за развитие службы приставов в рамках госвласти», — пояснил депутат.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы России приняли в окончательном чтении законопроект о лишении свободы на срок до десяти лет за применение насилия или угрозы его применения при работе коллекторов.

Уточняется, что документ вводит в Уголовный кодекс статью, которая предусматривает ответственность за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.