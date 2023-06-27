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Юрист Соловьёв: закон о коллекторах выведет из тени скрытую часть правонарушений

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Анастасия Румянцева
Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, прокомментировал в беседе с RT принятие Госдумой в окончательном чтении законопроекта о лишении свободы на срок до десяти лет за применение насилия или угрозы его применения при работе коллекторов.
Юрист Соловьёв: закон о коллекторах выведет из тени скрытую часть правонарушений
  • Gettyimages.ru
  • © alexkich

По словам Соловьёва, закон очень долгожданный и нужный.

Количество жалоб на незаконные действия коллекторов растёт год от года, в том числе в отношении юрлиц, включённых в официальный реестр коллекторов, пояснил собеседник RT. 

«Сегодня коллекторов, нарушивших закон, привлекают по целому ряду статей УК — угроза убийством, причинение вреда здоровью, вымогательство, самоуправство. Но только после того, как эти преступления уже совершены и нанесли порой невосполнимый вред человеку. Принятый закон поможет предупреждать противоправное поведение коллектора, выведет из тени латентную (скрытую) часть правонарушений и преступлений, станет гарантом соблюдения прав человека», — подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы России приняли в окончательном чтении законопроект о лишении свободы на срок до десяти лет за применение насилия или угрозы его применения при работе коллекторов.

Уточняется, что документ вводит в Уголовный кодекс статью, которая предусматривает ответственность за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.

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