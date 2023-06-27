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Госдума приняла законопроект о тюремном сроке для коллекторов за угрозы

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Депутаты Государственной думы России приняли в окончательном чтении законопроект о лишении свободы на срок до десяти лет за применение насилия или угрозы его применения при работе коллекторов.
Госдума приняла законопроект о тюремном сроке для коллекторов за угрозы
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что документ вводит в Уголовный кодекс статью, которая предусматривает ответственность за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.

В январе председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал в беседе с RT о важности законопроекта, призванного запретить работу коллекторских агентств.

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