Госдума приняла законопроект о тюремном сроке для коллекторов за угрозы

Депутаты Государственной думы России приняли в окончательном чтении законопроект о лишении свободы на срок до десяти лет за применение насилия или угрозы его применения при работе коллекторов.

РИА Новости

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