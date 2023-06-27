Госдума приняла законопроект о тюремном сроке для коллекторов за угрозы
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что документ вводит в Уголовный кодекс статью, которая предусматривает ответственность за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.
В январе председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал в беседе с RT о важности законопроекта, призванного запретить работу коллекторских агентств.