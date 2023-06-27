В Запорожской области заработали военно-учётные столы
- РИА Новости
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«В Запорожской области начали работать военно-учётные столы, созданные в соответствии с моим указом от 19.04.2023. На сегодняшний день создано 44 военно-учётных стола, работа продолжается», — написал он в Telegram.
По словам Балицкого, на воинский учёт в регионе уже встали более 1,5 тыс. человек.
Врио губернатора пояснил, что граждане призывного возраста или пребывающие в запасе теперь могут встать на учёт в органах местного самоуправления по месту жительства.
14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и об электронных повестках для подлежащих призыву на военную службу.
В начале июня Минобороны России представило проект постановления, согласно которому граждане смогут встать на воинский учёт или сняться с него без личной явки в военкомат.
Глава Минцифры Максут Шадаев ранее заявил, что реестр военного учёта начнёт работу к осеннему призыву.