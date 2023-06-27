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Дума приняла поправки к закону об обязанности самозанятых указать в рекламе данные о себе

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Госдума во втором чтении приняла поправки к законопроекту, согласно которому самозанятые обязаны указывать в рекламе сведения о себе при продаже товаров через интернет.
Дума приняла поправки к закону об обязанности самозанятых указать в рекламе данные о себе
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Как сообщает ТАСС, документ обяжет самозанятых указывать в рекламе при дистанционной продаже товаров свои фамилию, имя и отчество, а также идентификационный номер налогоплательщика.

В рамках второго чтения депутаты поддержали поправку, согласно которой данное требование подлежит исполнению в период действия этого налогового режима.

Третье чтение законопроекта запланировано на 28 июня.

В России ранее предложили назначить омбудсмена для защиты интересов самозанятых.

По данным Федеральной налоговой службы, в России числится 5,3 млн самозанятых.

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