В России предложили назначить омбудсмена для защиты интересов самозанятых

Самозанятые, столкнувшиеся с судебными исками, неправомерными действиями органов власти и прочими проблемами, могут получить возможность обратиться к уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей или бизнес-омбудсменам в регионах.

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко направила на согласование в Минэкономразвития и другие заинтересованные структуры законопроект с соответствующей инициативой, пишет «Парламентская газета».

В России, по данным Федеральной налоговой службы, 5,3 млн самозанятых. Костенко выразила мнение, что часто они ведут дела «на свой страх и риск».

По её словам, сложности у самозанятых могут возникнуть, например, при взаимодействии с налоговой службой, участии в конкурсах, оформлении аренды. Самозанятые могут столкнуться и с судебными тяжбами, нечестной конкуренцией, недопониманием законодательных механизмов.

В связи с этим она предложила распространить на плательщиков налога на профдоход меры госзащиты их прав и интересов, предусмотренные для юрлиц и ИП.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв получил почти 2 тыс. обращений с начала 2022 года.