В России предложили назначить омбудсмена для защиты интересов самозанятых
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Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко направила на согласование в Минэкономразвития и другие заинтересованные структуры законопроект с соответствующей инициативой, пишет «Парламентская газета».
В России, по данным Федеральной налоговой службы, 5,3 млн самозанятых. Костенко выразила мнение, что часто они ведут дела «на свой страх и риск».
По её словам, сложности у самозанятых могут возникнуть, например, при взаимодействии с налоговой службой, участии в конкурсах, оформлении аренды. Самозанятые могут столкнуться и с судебными тяжбами, нечестной конкуренцией, недопониманием законодательных механизмов.
В связи с этим она предложила распространить на плательщиков налога на профдоход меры госзащиты их прав и интересов, предусмотренные для юрлиц и ИП.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв получил почти 2 тыс. обращений с начала 2022 года.