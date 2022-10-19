Узнать больше

В России предложили назначить омбудсмена для защиты интересов самозанятых

Короткая ссылка
Самозанятые, столкнувшиеся с судебными исками, неправомерными действиями органов власти и прочими проблемами, могут получить возможность обратиться к уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей или бизнес-омбудсменам в регионах.
В России предложили назначить омбудсмена для защиты интересов самозанятых
  • Gettyimages.ru
  • © The Good Brigade

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко направила на согласование в Минэкономразвития и другие заинтересованные структуры законопроект с соответствующей инициативой, пишет «Парламентская газета».

В России, по данным Федеральной налоговой службы, 5,3 млн самозанятых. Костенко выразила мнение, что часто они ведут дела «на свой страх и риск».

По её словам, сложности у самозанятых могут возникнуть, например, при взаимодействии с налоговой службой, участии в конкурсах, оформлении аренды. Самозанятые могут столкнуться и с судебными тяжбами, нечестной конкуренцией, недопониманием законодательных механизмов.

В связи с этим она предложила распространить на плательщиков налога на профдоход меры госзащиты их прав и интересов, предусмотренные для юрлиц и ИП.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв получил почти 2 тыс. обращений с начала 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить