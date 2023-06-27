Депутат Нилов: надо повышать налог для получающих много и снижать для получающих мало

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает менее 30 тыс. рублей в месяц.

«Это не первая попытка, мы вопросами налогообложения занимаемся больше десяти лет. Ещё в 2019 году мы выносили подобную инициативу, тогда нас правительство не поддержало. Вода камень точит, мы рук не опускаем, те программы и тезисы ЛДПР, которые были заложены, продолжают претерпевать попытку быть реализованными», — рассказал Нилов.

Депутат подчеркнул, что законопроект предполагает освобождение от НДФЛ тех, «кто получает мало».

«Это элемент прогрессивной шкалы налогообложения. Мы считаем, что надо повышать налоги для тех, кто получает много, но и снижать для тех, кто получает мало. Сегодня бюджетники получают на уровне МРОТ, а после удержания НДФЛ у них на руках меньше прожиточного минимума, они живут за чертой бедности. Это недопустимая вещь, поэтому этим вопросом мы продолжим заниматься», — объяснил он.

Что касается выпадающих доходов, того, о чём говорят в правительстве, то, по словам собеседника RT, «действительно, это выпадающие доходы».

«У нас должны на уровне государства принимать решения, связанные с выпадающими доходами, если мы хотим поддержать граждан, улучшать демографическую ситуацию, повышать покупательную способность и повышать продолжительность жизни», — заключил Нилов.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы от ЛДПР 27 июня внесут на рассмотрение палаты законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает менее 30 тыс. рублей в месяц.