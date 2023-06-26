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Сорокин оценил свои шансы на приз лучшему голкиперу сезона в НХЛ

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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин оценил свои шансы получить приз лучшему голкиперу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2022/23.

«Даже не знал, что я один русский номинант на церемонии. Конечно, приятно. Как Мистер Бин сделаю: вышел, забрал, ушёл. Как реалист, могу сказать, что в процентном соотношении 20 на 80», — заявил Сорокин в интервью каналу «Черкас Атлант».

Помимо Сорокина, в тройку претендентов на приз вошли швед Линус Ульмарк («Бостон Брюинз») и американец Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), сообщает пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2021/22 почётную награду получил российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о номинировании Сорокина на приз лучшему голкиперу завершившегося сезона НХЛ.

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