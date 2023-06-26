Стоматолог Левчук посоветовала обращаться к врачу при кровоточивости дёсен
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Об этом она рассказала «Газете.Ru».
Она отметила, что единственной профилактикой потери зубов из-за пародонтита является предотвращение его развития.
Стоматолог посоветовала регулярно, как минимум один раз в полгода, посещать стоматолога.
«Он заметит проблему, о которой вы не знаете, и начнёт лечение. Также к врачу стоит обратиться, если вы начали замечать кровоточивость дёсен. На стадии гингивита пародонтит ещё можно предотвратить», — сказала она.
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