Стоматолог Левчук перечислила скрытые проблемы, приводящие к потере зубов
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам эксперта, заболевания дёсен, например пародонтит, являются самой распространённой причиной патологии.
«Обычно пациенты не обращают на это внимания, поскольку не испытывают никаких болевых ощущений, а кровоточивость списывают на слишком жёсткую зубную щётку», — предупредила Левчук.
Второй проблемой является рецессия десны или её опущение.
«Проблема рецессии десны очень серьёзная, ведь дёсны не вырастут обратно, как ногти или волосы», — отметила она.
Далее стоматолог порекомендовала обратить внимание на тщательную гигиену полости рта и заняться исправлением неправильного прикуса.
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