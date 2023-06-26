Стоматолог Левчук перечислила скрытые проблемы, приводящие к потере зубов

Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук назвала четыре скрытые причины, которые могут привести к потере зубов.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам эксперта, заболевания дёсен, например пародонтит, являются самой распространённой причиной патологии.

«Обычно пациенты не обращают на это внимания, поскольку не испытывают никаких болевых ощущений, а кровоточивость списывают на слишком жёсткую зубную щётку», — предупредила Левчук.

Второй проблемой является рецессия десны или её опущение.

«Проблема рецессии десны очень серьёзная, ведь дёсны не вырастут обратно, как ногти или волосы», — отметила она.

Далее стоматолог порекомендовала обратить внимание на тщательную гигиену полости рта и заняться исправлением неправильного прикуса.

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