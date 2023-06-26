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Стоматолог Левчук перечислила скрытые проблемы, приводящие к потере зубов

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Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук назвала четыре скрытые причины, которые могут привести к потере зубов.
Стоматолог Левчук перечислила скрытые проблемы, приводящие к потере зубов
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам эксперта, заболевания дёсен, например пародонтит, являются самой распространённой причиной патологии.

«Обычно пациенты не обращают на это внимания, поскольку не испытывают никаких болевых ощущений, а кровоточивость списывают на слишком жёсткую зубную щётку», — предупредила Левчук.

Второй проблемой является рецессия десны или её опущение.

«Проблема рецессии десны очень серьёзная, ведь дёсны не вырастут обратно, как ногти или волосы», — отметила она.

Далее стоматолог порекомендовала обратить внимание на тщательную гигиену полости рта и заняться исправлением неправильного прикуса.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге появилась вакансия врача-эндоскописта с зарплатой в 230 тыс. рублей. Также в подборку высокооплачиваемых специалистов вошёл врач стоматолог-ортодонт, которому готовы платить до 150 тыс. рублей в месяц. 

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