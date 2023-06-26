Диетолог Арзамасцев рассказал о вреде бутерброда с колбасой
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Об этом он рассказал в беседе с «Москвой 24».
По мнению диетолога, колбаса вредна из-за содержащихся в ней животных жиров, соли и различных добавок, из-за которых может повыситься уровень холестерина в крови, а также артериальное давление.
«Вместо колбасы можно использовать более полезные, натуральные продукты. Это может быть тот же белок, но менее жирный. Например, бутерброд с индейкой, говядиной, солёной рыбой, сыром или яйцом. Желательно, чтобы там присутствовали зелень и овощи, например помидоры, болгарский перец», — добавил специалист.
Кроме того, можно использовать цельнозерновой хлеб. В нем больше клетчатки, различных витаминов, в том числе группы B.
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