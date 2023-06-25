Гладков: выпускные в Белгородской области прошли без происшествий
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- © Вячеслав Гладков
«Вчера у нас прошли выпускные. Информации о том, что где-то в населённом пункте Белгородской области прошли происшествия, у меня нет», — написал он во «ВКонтакте».
Ранее власти Тамбовской области приняли решение отменить запланированные массовые мероприятия, а также перенести даты выпускных вечеров.
До этого сообщалось, что на неделю перенесено проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в парке им. Горького в Москве.