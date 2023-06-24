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Минпросвещения: выпускные проходят в штатном режиме в регионах, где не ввели режим КТО

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Даты выпускных мероприятий перенесли в регионах, где введены дополнительные меры антитеррористического характера, в остальных российских субъектах мероприятия проходят в штатном режиме.
Минпросвещения: выпускные проходят в штатном режиме в регионах, где не ввели режим КТО
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минпросвещения России.

«В остальных регионах мероприятия проводятся в штатном режиме», — приводит заявление ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что на неделю перенесено проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в парке им. Горького в Москве.

24 июня в Москве и Подмосковье был введён режим контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов.

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