Минпросвещения: выпускные проходят в штатном режиме в регионах, где не ввели режим КТО
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минпросвещения России.
«В остальных регионах мероприятия проводятся в штатном режиме», — приводит заявление ведомства ТАСС.
Ранее сообщалось, что на неделю перенесено проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в парке им. Горького в Москве.
24 июня в Москве и Подмосковье был введён режим контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов.