Минпросвещения: выпускные проходят в штатном режиме в регионах, где не ввели режим КТО

Даты выпускных мероприятий перенесли в регионах, где введены дополнительные меры антитеррористического характера, в остальных российских субъектах мероприятия проходят в штатном режиме.

Об этом сообщили в Минпросвещения России.

«В остальных регионах мероприятия проводятся в штатном режиме», — приводит заявление ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что на неделю перенесено проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в парке им. Горького в Москве.

24 июня в Москве и Подмосковье был введён режим контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов.