В Крыму готовят два запроса о легитимности передачи полуострова в состав УССР
«Сейчас рабочая группа готовит два запроса в Конституционный суд. Первый: о соответствии Конституции Российской Федерации закона СССР от 26 апреля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР», — цитирует РИА Новости Трофимова.
Он отметил, что второй запрос касается толкований положений Конституции России.
В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.