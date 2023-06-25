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В Крыму готовят два запроса о легитимности передачи полуострова в состав УССР

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Рабочая группа при крымском парламенте готовит два запроса в Конституционный суд по вопросу о легитимности решения о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году, сообщил член местного заксобрания Сергей Трофимов.

«Сейчас рабочая группа готовит два запроса в Конституционный суд. Первый: о соответствии Конституции Российской Федерации закона СССР от 26 апреля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР», — цитирует РИА Новости Трофимова.

Он отметил, что второй запрос касается толкований положений Конституции России.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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