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Константинов: подавляющее большинство крымчан всегда тяготели к возвращению в Россию

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Глава крымского парламента Владимир Константинов, отвечая на слова экс-президента США Барака Обамы, заявил, что подавляющее большинство крымчан всегда хотели вернуться в Россию.

Ранее Обама в интервью телеканалу CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали присоединение к России в 2014 году.

«Я хотел бы поправить Обаму. У нас не некоторые люди поддерживали Россию, а подавляющее большинство крымчан всегда тяготели к возвращению в Россию», — цитирует РИА Новости Константинова.

Он отметил, что крымчане всегда были русскими по духу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в заявлении Обамы о Крыме содержится рациональное зерно.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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