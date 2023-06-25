Песков: Лукашенко стал посредником, так как много лет знает Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил свою роль посредника, так как давно знаком с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы, наверняка, спросите меня, почему именно президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет», — сказал Песков.

По его словам, предложение исходило лично от Лукашенко и было согласовано российским президентом Владимиром Путиным.

В Минске до этого сообщали, что Лукашенко провёл переговоры с Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.

Позже Песков уточнил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он «уйдёт в Белоруссию».