Песков: Лукашенко стал посредником, так как много лет знает Пригожина
«Вы, наверняка, спросите меня, почему именно президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет», — сказал Песков.
По его словам, предложение исходило лично от Лукашенко и было согласовано российским президентом Владимиром Путиным.
В Минске до этого сообщали, что Лукашенко провёл переговоры с Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.
Позже Песков уточнил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он «уйдёт в Белоруссию».