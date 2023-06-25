Губернатор Голубев: колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону

Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря», — написал Голубев в своём Telegram-канале.

Он выразил благодарность тем, кто обеспечивал работу систем жизнеобеспечения в городе.

Ранее военкор RT Илья Васюнин сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» формируют колонну техники и готовятся покинуть город.

Позднее он заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин покинул штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.