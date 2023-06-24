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Танк ЧВК «Вагнер» выехал из ворот цирка в Ростове-на-Дону

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Танк бойцов ЧВК «Вагнер», который якобы застрял в воротах цирка в Ростове-на-Дону, смог выехать за пределы его территории.

Ранее военкор RT Илья Васюнин сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» формируют колонну техники и готовятся покинуть город

Позднее он заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин покинул штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.

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