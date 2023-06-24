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Военкор RT: бойцы ЧВК «Вагнер» формируют колонну техники и готовятся покинуть Ростов-на-Дону

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Военкор RT Илья Васюнин сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» формируют колонну техники и готовятся покинуть город. Также он рассказал, что к зданию штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону подъехал автомобиль военной полиции.
Военкор RT: бойцы ЧВК «Вагнер» формируют колонну техники и готовятся покинуть Ростов-на-Дону
  • РИА Новости

Отмечается, что после того, как к штабу ЮВО подъехал автомобиль военной полиции, трое военных зашли в здание. Как отметил корреспондент, вероятно, они будут сопровождать колонны ЧВК «Вагнер».

Также он снял на видео, как бойцы ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону готовятся выезжать из города и грузят оружие в машины.

Ранее корреспондент RT Роман Косарев сообщил о деэскалации ситуации возле штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.

По его словам, ситуация у штаба ЮВО «резко деэскалировалась» после объявления о договорённостях президента Белоруссии Александра Лукашенко и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В Минске сообщили, что Лукашенко провёл переговоры с Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.

До этого в НАК сообщали, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.

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