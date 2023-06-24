Военкор RT: бойцы ЧВК «Вагнер» формируют колонну техники и готовятся покинуть Ростов-на-Дону
- РИА Новости
Отмечается, что после того, как к штабу ЮВО подъехал автомобиль военной полиции, трое военных зашли в здание. Как отметил корреспондент, вероятно, они будут сопровождать колонны ЧВК «Вагнер».
Также он снял на видео, как бойцы ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону готовятся выезжать из города и грузят оружие в машины.
Ранее корреспондент RT Роман Косарев сообщил о деэскалации ситуации возле штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.
По его словам, ситуация у штаба ЮВО «резко деэскалировалась» после объявления о договорённостях президента Белоруссии Александра Лукашенко и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
В Минске сообщили, что Лукашенко провёл переговоры с Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.
До этого в НАК сообщали, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.