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Песков: ситуация с мятежом не повлияет на ход специальной военной операции

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с попыткой вооружённого мятежа не повлияет на ход специальной военной операции (СВО).

Об этом он сказал журналистам.

«Ни в коем случае. СВО продолжается», — отметил Песков.

По его словам, российские бойцы на передней линии проявляют героизм и весьма эффективно отражают контрнаступление ВСУ.

«И операция будет продолжаться», — сказал представитель Кремля.

Также Песков заявил, что часть бойцов ЧВК «Вагнер», не участвовавших в попытке вооружённого мятежа, по желанию может подписать контракты с Минобороны России.

Песков добавил, что власти не будут преследовать остальных бойцов ЧВК «Вагнер» в связи с их заслугами на фронте.

По его словам, уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено, он «уйдёт в Белоруссию».

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