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Путин подписал закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение военного положения

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Российский президент Владимир Путин подписал закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения.
Путин подписал закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение военного положения
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Отмечается, что нарушение режима военного положения, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечёт для граждан наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тыс. рублей либо административный арест на срок до 30 суток. 

При этом для должностных лиц предусмотрен штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей и административный арест на этот же срок.

21 июня Совет Федерации одобрил законопроект, предполагающий назначение наказания в виде штрафа или ареста до 30 суток за нарушение режима военного положения.

20 июня Госдума приняла соответствующий закон.

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