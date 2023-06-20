Госдума приняла закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения
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Как пишет РИА Новости, согласно документам, изменениям подвергнется часть 1 ст. 3.9 КоАП («административный арест»), после слов «режима чрезвычайного положения» дополняется словами «режима военного положения».
Также предполагается добавить статью 20.51. «Нарушение режима военного положения».
Отмечается, что действия, совершённые с использованием транспортного средства, повлекут возможность его конфискации.