Совфед одобрил закон об аресте за нарушение режима военного положения
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что нарушение режима влечёт за собой административный штраф для россиян в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест до 30 суток.
Что касается должностных лиц, для них сумма штрафа составит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей или арест до 30 суток.
20 июня Госдума приняла закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения.