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Совфед одобрил закон об аресте за нарушение режима военного положения

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Совет Федерации одобрил законопроект, предполагающий назначение наказания в виде штрафа или ареста до 30 суток за нарушение режима военного положения.
Совфед одобрил закон об аресте за нарушение режима военного положения
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что нарушение режима влечёт за собой административный штраф для россиян в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест до 30 суток.

Что касается должностных лиц, для них сумма штрафа составит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей или арест до 30 суток.

20 июня Госдума приняла закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения.

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