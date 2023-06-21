Совфед одобрил закон об аресте за нарушение режима военного положения

Совет Федерации одобрил законопроект, предполагающий назначение наказания в виде штрафа или ареста до 30 суток за нарушение режима военного положения.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что нарушение режима влечёт за собой административный штраф для россиян в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест до 30 суток.

Что касается должностных лиц, для них сумма штрафа составит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей или арест до 30 суток.

20 июня Госдума приняла закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения.