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Военная хроника назвала постановкой видео о якобы последствиях удара по лагерю ЧВК «Вагнер»

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Военная хроника заявила, что видео о якобы последствиях удара по лагерю ЧВК «Вагнер» является постановочным.
Военная хроника назвала постановкой видео о якобы последствиях удара по лагерю ЧВК «Вагнер»
  • Бойцы группы Вагнера. Архивное фото
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Видео, опубликованное и выбранное поводом для мятежа и названное «уничтожением тыловых лагерей», — скорее всего, постановка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на видео показаны только разбросанные ветки и костёр в яме. При этом, пишет Военная хроника, ракетная атака приводит к более серьёзным последствиям. 

Кроме того, в публикации подчёркивается, что ЧВК «Вагнер» могла двинуться в Ростов-на-Дону до публикации видео.

«В Ростове люди уже выражают недовольство — танки перегородили маршруты движения трамваев, повредили асфальт в радиусе нескольких сотен метров вокруг штаба ЮВО. В центре Воронежа и в жилых кварталах всё спокойно», — сообщает Военная хроника.

Ранее в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.

В ЦОС ФСБ также заявили, что распространяемые от имени Евгения Пригожина сообщения о том, что ВС России нанесли удары по частям ЧВК «Вагнер», являются провокацией.

В НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.

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