В ГД внесли законопроект о регулировании алгоритмов рекомендаций в интернете
Текст документа опубликован в думской электронной базе в пятницу.
Поправки предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Закон предлагается дополнить статьёй, которая устанавливает особенности предоставления информации с применением рекомендательных технологий.
Ранее Росреестр предотвратил 140 млн кибератак на свою систему в 2022 году.
Также сообщалось, что хакеры начали покупать рекламу, чтобы найти жертву через поисковики.