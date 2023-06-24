В ГД внесли законопроект о регулировании алгоритмов рекомендаций в интернете

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин внёс на рассмотрение законопроект, который направлен на правовое регулирование в сфере рекомендательных алгоритмов в интернете.