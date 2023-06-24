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В ГД внесли законопроект о регулировании алгоритмов рекомендаций в интернете

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Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин внёс на рассмотрение законопроект, который направлен на правовое регулирование в сфере рекомендательных алгоритмов в интернете.

Текст документа опубликован в думской электронной базе в пятницу.

Поправки предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Закон предлагается дополнить статьёй, которая устанавливает особенности предоставления информации с применением рекомендательных технологий.

Ранее Росреестр предотвратил 140 млн кибератак на свою систему в 2022 году.

Также сообщалось, что хакеры начали покупать рекламу, чтобы найти жертву через поисковики.

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