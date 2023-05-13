Депутат Госдумы Горелкин предложил признать использование даркнета в России незаконным

Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что в настоящее время обсуждает с юристами возможность признания пользования даркнетом незаконной деятельностью.

Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

«Я обсуждаю с юристами, как один из вариантов, признать использование даркнета незаконной деятельностью», — сказал Горелкин.

Депутат назвал даркнет «прибежищем анонимных негодяев» и отметил, что законопослушному гражданину «там делать нечего».

Ранее Росреестр предотвратил 140 млн кибератак на свою систему в 2022 году.

Также сообщалось, что хакеры начали покупать рекламу, чтобы найти жертву через поисковики.