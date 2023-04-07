Росреестр предотвратил 140 млн кибератак на свою систему в 2022 году

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Глава Росреестра Олег Скуфинский заявил, что в 2022 году служба предотвратила 140 млн кибератак на свою систему.
Росреестр предотвратил 140 млн кибератак на свою систему в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как отметил Скуфинский, в 2020 году был создан ведомственный центр информационной безопасности. Мониторинговые системы анализируют 6 тыс. событий в секунду.

«Если бы мы не стали это делать в 2020 году, сегодня мы бы имели совершенно другую ситуацию. Это принципиально важно, эту работу будем наращивать», — сказал глава Росреестра.

Ранее руководитель направления аудитов и соответствия требованиям информационной безопасности компании УЦСБ Евгений Баклушин в беседе с телеканалом «360» заявил, что мошенники начали использовать торговые онлайн-площадки, поскольку люди привыкли к обману с якобы заблокированными счетами и «специалистами банков».

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