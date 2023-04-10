Bi.Zone: хакеры начали покупать рекламу, чтобы найти жертву через поисковики

Мошенники начали создавать псевдополезные сервисы для бухгалтеров и покупать контекстную рекламу для вывода сайта в начало поиска, чтобы найти новых жертв, заявили в компании Bi.Zone.

«Группировка Watch Wolf похищает деньги со счетов компаний, распространяя вредоносное ПО на компьютеры бухгалтеров. Но делает она это нестандартно: для атаки используется не фишинговая рассылка, а SEO-продвижение мошеннических ресурсов», — заявили в компании РИА Новости.

Специалисты пояснили, что раньше мошенники использовали фишинговые письма для получения доступа к компьютеру, а теперь начали использовать «отравление» поисковой выдачи.

«Злоумышленники добавили на специально созданные сайты ключевые слова, которые могут фигурировать в запросах бухгалтеров в поисковиках, также мошенники закупили контекстную рекламу», — добавил глава управления киберразведки компании Олег Скулкин.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать отдельный раздел на портале госуслуг, с помощью которого граждане могли бы выбрать нужный им благотворительный фонд и безопасно совершить пожертвование.

По его словам, учитывая высокую востребованность благотворительной деятельности среди сограждан, необходимо обезопасить эту сферу от мошенников.