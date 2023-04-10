Bi.Zone: хакеры начали покупать рекламу, чтобы найти жертву через поисковики

Короткая ссылка
Мошенники начали создавать псевдополезные сервисы для бухгалтеров и покупать контекстную рекламу для вывода сайта в начало поиска, чтобы найти новых жертв, заявили в компании Bi.Zone.

«Группировка Watch Wolf похищает деньги со счетов компаний, распространяя вредоносное ПО на компьютеры бухгалтеров. Но делает она это нестандартно: для атаки используется не фишинговая рассылка, а SEO-продвижение мошеннических ресурсов», — заявили в компании РИА Новости.

Специалисты пояснили, что раньше мошенники использовали фишинговые письма для получения доступа к компьютеру, а теперь начали использовать «отравление» поисковой выдачи.

«Злоумышленники добавили на специально созданные сайты ключевые слова, которые могут фигурировать в запросах бухгалтеров в поисковиках, также мошенники закупили контекстную рекламу», — добавил глава управления киберразведки компании Олег Скулкин.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать отдельный раздел на портале госуслуг, с помощью которого граждане могли бы выбрать нужный им благотворительный фонд и безопасно совершить пожертвование.

По его словам, учитывая высокую востребованность благотворительной деятельности среди сограждан, необходимо обезопасить эту сферу от мошенников. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить