Bi.Zone: хакеры начали покупать рекламу, чтобы найти жертву через поисковики
«Группировка Watch Wolf похищает деньги со счетов компаний, распространяя вредоносное ПО на компьютеры бухгалтеров. Но делает она это нестандартно: для атаки используется не фишинговая рассылка, а SEO-продвижение мошеннических ресурсов», — заявили в компании РИА Новости.
Специалисты пояснили, что раньше мошенники использовали фишинговые письма для получения доступа к компьютеру, а теперь начали использовать «отравление» поисковой выдачи.
«Злоумышленники добавили на специально созданные сайты ключевые слова, которые могут фигурировать в запросах бухгалтеров в поисковиках, также мошенники закупили контекстную рекламу», — добавил глава управления киберразведки компании Олег Скулкин.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать отдельный раздел на портале госуслуг, с помощью которого граждане могли бы выбрать нужный им благотворительный фонд и безопасно совершить пожертвование.
По его словам, учитывая высокую востребованность благотворительной деятельности среди сограждан, необходимо обезопасить эту сферу от мошенников.