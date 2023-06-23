Депутат Госдумы Лантратова высказалась в пользу законопроекта об отмене ЕГЭ

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала, что фракция «Справедливая Россия — За правду» выступает за отмену ЕГЭ и будет продолжать вносить этот законопроект на рассмотрение.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По мнению Лантратовой, ЕГЭ многих не устраивает тестовой системой проверки знаний, что подразумевает под собой попытку угадать правильный ответ.

Депутат считает, что современное обучение нацелено только на то, чтобы сдать ЕГЭ, а не на освоение учебной программы.

Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ.

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что серьёзных изменений в технологии и содержании Единого государственного экзамена в 2024 году не планируется.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отмечал, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вряд ли претерпит серьёзные изменения в ближайшие десять лет.

Преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.