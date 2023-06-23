Датская Carlsberg завершила поиск нового инвестора для компании «Балтика»

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group завершила поиск нового инвестора для компании «Балтика», сообщили ТАСС в пресс-службе «Балтики».

«23 июня Carlsberg Group объявила о завершении этого процесса и о подписании соглашения с будущим владельцем активов», — говорится в релизе.

Отмечается, что до момента завершения сделки компания намерена продолжить свою деятельность в текущем режиме, включая сохранение социальных гарантий для сотрудников компании.

В марте прошлого года производитель пива Carlsberg Group сообщил о решении уйти с российского рынка и продать активы на территории государства.

В апреле Carlsberg подтвердил планы продать бизнес в России до начала лета.