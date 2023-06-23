Датская Carlsberg завершила поиск нового инвестора для компании «Балтика»
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«23 июня Carlsberg Group объявила о завершении этого процесса и о подписании соглашения с будущим владельцем активов», — говорится в релизе.
Отмечается, что до момента завершения сделки компания намерена продолжить свою деятельность в текущем режиме, включая сохранение социальных гарантий для сотрудников компании.
В марте прошлого года производитель пива Carlsberg Group сообщил о решении уйти с российского рынка и продать активы на территории государства.
В апреле Carlsberg подтвердил планы продать бизнес в России до начала лета.