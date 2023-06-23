Первый проректор РГСУ Алиев назвал популистским законопроект ЛДПР об отмене ЕГЭ

Первый проректор РГСУ Джомарт Алиев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы.

«Законопроект об отмене ЕГЭ в том виде, в котором он сейчас представлен, выглядит как минимум популистским. Это спекуляция на проблеме, которая действительно волнует многих. Очевидно, что ЕГЭ неидеален и вряд ли в сегодняшней форме способен решать все текущие и перспективные задачи. Но означает ли это, что от него надо радикально отказываться — это большой вопрос. Ответить на этот вопрос до того, как будет дан ответ: «А что взамен» — нельзя», — пояснил эксперт.

Возвратить экзамены в том виде, в котором они были до введения ЕГЭ, это, по сути, не предложить альтернативы вовсе, добавил собеседник RT.

«Потому что необходимо ответить на ряд существенных вопросов. Будут ли вузы разрабатывать билеты для вступительных экзаменов самостоятельно или это будет происходить централизованно? Какие разделы законодательства придётся изменить? А что произойдёт с финансированием вузов, которое сегодня прозрачно коррелируется с итогами зачисления по ЕГЭ? Может ли сложиться ситуация, при которой экзаменационная практика эффективнее ЕГЭ? Да, может, особенно в части фундаментальных и творческих специальностей», — подчеркнул Алиев.

Давайте сначала разрабатывать альтернативные решения или вводить вариативность, при которой выпускник может выбирать между ЕГЭ и экзаменом, предложил первый проректор РГСУ.

«И потом возникает вопрос об эффективности уже осуществлённых инвестиций — всё-таки мы почти 15 лет работали над совершенствованием этого сервиса, который в том числе позволял абитуриентам из самых отдалённых городов страны, не выезжая из дома, поступать в ведущие вузы. Есть ли уверенность, что российские университеты будут завтра готовы внедрить прокторинг — дистанционную систему сдачи экзаменов, гарантирующую объективный результат?

А если такой уверенности нет — а её нет — то, значит, мы сужаем права части абитуриентов на получение высшего образования», — заключил он.

Ранее в ЛДПР предложили рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ.

Как пояснил один из авторов проекта, замглавы фракции Ярослав Нилов, в инфополе часто появляются новости об инцидентах, связанных с ЕГЭ: скандалы с завышением баллов, техническими сбоями при обнародовании результатов, путаницей в механизме сдачи экзаменов. Он также выделил психологические срывы выпускников и рост случаев самоубийств по итогам ЕГЭ.

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что серьёзных изменений в технологии и содержании Единого государственного экзамена в 2024 году не планируется.