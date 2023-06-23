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Депутат Бессараб: наши дети должны сочувствовать и иметь эмпатию

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала идею введения в школах практических общественно значимых занятий «Важные дела».
Депутат Бессараб: наши дети должны сочувствовать и иметь эмпатию
  • Gettyimages.ru
  • © bymuratdeniz

Депутат отметила, что данную идею, «безусловно, нужно внимательно рассмотреть».

«Наши должны сочувствовать, должны иметь эмпатию. И что, как не помощь другим, в том числе людям нуждающимся или братьям нашим меньшим, может их на это сподвигнуть. Думаю, это как раз хорошая часть воспитания», — рассказала Бессараб.

Вместе с тем, по её мнению, заниматься этим должна не Государственная дума, а органы Министерства образования.

«Поскольку именно в их задачу входит разработка образовательных программ, их поддержка и возможности их реализации. То, что предлагает моя коллега, вполне объективно может быть рассмотрено и обсуждено на заседании коллегии с привлечением общественности и родительских комитетов», — пояснила парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести для школьников практические общественно значимые занятия «Важные дела».

Во время данных занятий ученики смогут получить опыт общественно значимой деятельности: помощи незащищённым и нуждающимся категориям граждан, сохранения природы и памятников культуры родного региона, заботы о бездомных животных, содержащихся в питомниках.

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