Врач Файнзильберг: использовать глицин как стимулирующее или успокаивающее неразумно
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Глицин — препарат, улучшающий кровообращение головного мозга, применяющийся при задержках развития, проблемах с памятью и для улучшения мозговой деятельности, не обладает побочными выраженными эффектами. Вреда от этого не будет, но использовать его как стимулирующее или успокаивающее неразумно, поскольку этот препарат принимается достаточно длительными курсами, в среднем три — шесть месяцев», — рассказал психотерапевт.
По поводу растительных препаратов, являющихся транквилизирующими, эксперт объяснил, что такие препараты в основном сделаны из лекарственных трав. Он подчеркнул, что у них также минимально отрицательное воздействие на организм, если говорить о разумных дозировках.
«Принимать эти препараты не возбраняется, тем более что они действуют разово. Приём таблеток, порошков или настоек в качестве успокаивающих, нормализующих настроение препаратов вполне логичен. Это лишь говорит о нервозной обстановке, которая складывается вокруг ЕГЭ», — отметил собеседник RT.
По личным наблюдениям специалиста, родители переживают гораздо больше детей.
Ранее, как сообщила газета «Известия», во время ЕГЭ россияне купили глицина и успокоительных на 471,9 млн рублей.