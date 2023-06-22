Врач Файнзильберг: использовать глицин как стимулирующее или успокаивающее неразумно

Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг прокомментировал в беседе с RT данные о том, что во время ЕГЭ россияне купили глицина и успокоительных на 471,9 млн рублей.

«Глицин — препарат, улучшающий кровообращение головного мозга, применяющийся при задержках развития, проблемах с памятью и для улучшения мозговой деятельности, не обладает побочными выраженными эффектами. Вреда от этого не будет, но использовать его как стимулирующее или успокаивающее неразумно, поскольку этот препарат принимается достаточно длительными курсами, в среднем три — шесть месяцев», — рассказал психотерапевт.

По поводу растительных препаратов, являющихся транквилизирующими, эксперт объяснил, что такие препараты в основном сделаны из лекарственных трав. Он подчеркнул, что у них также минимально отрицательное воздействие на организм, если говорить о разумных дозировках.

«Принимать эти препараты не возбраняется, тем более что они действуют разово. Приём таблеток, порошков или настоек в качестве успокаивающих, нормализующих настроение препаратов вполне логичен. Это лишь говорит о нервозной обстановке, которая складывается вокруг ЕГЭ», — отметил собеседник RT.

По личным наблюдениям специалиста, родители переживают гораздо больше детей.

Ранее, как сообщила газета «Известия», во время ЕГЭ россияне купили глицина и успокоительных на 471,9 млн рублей.