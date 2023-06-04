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Специалист Пешкова: важно вырабатывать у ребёнка информационную избирательность

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Ангелина Шурпина
Запреты и ограничение пользования интернетом не дают достаточно эффективного результата в попытке уберечь ребёнка от негатива в интернете, поэтому лучшим способом является обучение избирательности и повышение его цифровой грамотности. Об этом в беседе с RT рассказала эксперт Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Мария Пешкова.
Специалист Пешкова: важно вырабатывать у ребёнка информационную избирательность
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«Сейчас в качестве обеспечения безопасности детей в интернете предлагают запретительные меры: ограниченный доступ к ресурсам в интернете, родительский контроль и так далее, но эти меры показали недостаточную эффективность. 68% детей сталкиваются с угрозами в интернете, 48% страдают морально, физически или финансово. Соответственно, нужно повышать цифровую грамотность детей и вырабатывать у них информационную избирательность», — рассказала Пешкова.

Она отметила, что прививать ребёнку правила поведения в интернете стоит путём осуществления этого процесса в игровой форме. Это должен быть полезный контент, подготовленный психологами, педагогами и юристами, но в то же время интересный и красочный, чтобы привлечь внимание ребёнка.

«Например, подростки попадают в виртуальный мир в стиле киберпанк, переживают различные приключения и параллельно осваивают правила безопасного поведения в сети и получают инструменты для решения уже возникших проблем», — добавила эксперт.

Кроме того, по словам эксперта, важно развивать у ребёнка избирательность к контенту, который он потребляет в интернете. Помимо того что в интернете много плохого, он также является отличным ресурсом для поиска полезной информации, освоения новых навыков. В этом плане родителям и обществу важно показатель ребёнку качественные цифровые развлечения.

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