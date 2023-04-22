Специалист Уткин: падение скорости при росте трафика означает подключение к вашему Wi-Fi

Падение скорости домашнего интернета, но при этом рост трафика указывают на возможное подключение сторонних пользователей к домашней Wi-Fi сети. Об этом в беседе с RT рассказал директор по технологическим стандартам АНО «Платформа НТИ», председатель ТК 194 «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

«Есть два показателя, по которым можно узнать о подключении сторонних лиц к вашей домашней сети: скорость и трафик. Если скорость стабильно падает, а трафик стабильно растёт, значит, кто-то, узнав ваш пароль, подключился к вашему Wi-Fi», — рассказал эксперт.

По его словам, также проверить подключение сторонних пользователей к сети можно, если зайти на IP роутера и посмотреть количество подключённых устройств.

Узнать IP-адрес роутера можно на самом устройстве, через командную строку или свойства подключения, объяснил специалист.

«Избежать воровства вашего интернета на бытовом уровне сравнительно просто: нужно изначально сменить пару логин—пароль и периодически обновлять пароль, уделяя внимание его надёжности», — заключил собеседник RT.

Ранее эксперт инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров рассказал в беседе с RT, как увеличить срок службы аккумулятора смартфона.