Специалист Бедеров дал советы, как увеличить срок службы аккумулятора смартфона

Эксперт инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров рассказал в беседе с RT, как увеличить срок службы аккумулятора смартфона.

Как подчеркнул Бедеров, каждый аккумулятор имеет свой срок жизни, который определяется по числу полных циклов зарядки-разрядки устройства.

«Чтобы продлить срок службы аккумулятора, необходимо уменьшить число зарядок. Сделать это можно путём сокращения времени использования гаджета и отключения ресурсоёмких приложений, работающих в фоновом режиме, — например, отключения приложений социальных сетей и GPS-датчика», — посоветовал он.

Использование неофициального зарядного устройства и кабеля к нему также может негативно сказываться на полезной ёмкости аккумулятора, предупредил собеседник RT.

«Усиление или скачки напряжения в сети передаются на устройство и могут вывести его из строя или повредить аккумулятор. Поэтому рекомендуется заряжать свои гаджеты только фирменными зарядными устройствами и через розетки со стабильным напряжением», — добавил эксперт.

Ранее ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что делать со старыми гаджетами.