Специалист Дубов: найти смартфон с отключённой геолокацией можно через IMEI-номер
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«Можно попытаться найти телефон через другие устройства, которые были связаны с ним через Wi-Fi или Bluetooth. Зайдя в интерфейс таких устройств (ноутбук, роутер или смарт-часы), вы сможете, передвигаясь по местности, по уровню сигнала запеленговать потерянный телефон», — объяснил эксперт.
Но он отметил, что этот способ подходит, если телефон находится близко, в пределах 10—20 м, например в квартире или на даче.
По его словам, если же при звонке вы слышите, что аппарат абонента выключен, то шансы найти его, даже если в него уже вставлена другая сим-карта, всё равно есть. Обнаружить потерю можно с помощью IMEI-номера, порекомендовал специалист.
«IMEI-номер — это уникальный идентификатор вашего телефона, который можно найти на коробке или в настройках телефона. Вы можете обратиться с заявлением в полицию и сообщить IMEI-номер, чтобы вам помогли найти телефон через операторов сотовой связи. Но для того, чтобы доказать, что телефон принадлежит вам, нужно будет предоставить упаковку с соответствующим IMEI-номером, в которую телефон был упакован, и чек, подтверждающий покупку», — заключил собеседник RT.
Ранее специалист Никита Уткин рассказал, что падение скорости при росте трафика означает подключение к вашему Wi-Fi.