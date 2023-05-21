Специалист Дубов: найти смартфон с отключённой геолокацией можно через IMEI-номер

Эксперт Центра компетенций НТИ «Геоданные и геоинформационные технологии», директор центра отраслевых мониторинговых систем и информационной безопасности Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) Сергей Дубов рассказал в беседе с RT, как найти потерянный мобильный телефон с отключённой геолокацией.

«Можно попытаться найти телефон через другие устройства, которые были связаны с ним через Wi-Fi или Bluetooth. Зайдя в интерфейс таких устройств (ноутбук, роутер или смарт-часы), вы сможете, передвигаясь по местности, по уровню сигнала запеленговать потерянный телефон», — объяснил эксперт.

Но он отметил, что этот способ подходит, если телефон находится близко, в пределах 10—20 м, например в квартире или на даче.

По его словам, если же при звонке вы слышите, что аппарат абонента выключен, то шансы найти его, даже если в него уже вставлена другая сим-карта, всё равно есть. Обнаружить потерю можно с помощью IMEI-номера, порекомендовал специалист.

«IMEI-номер — это уникальный идентификатор вашего телефона, который можно найти на коробке или в настройках телефона. Вы можете обратиться с заявлением в полицию и сообщить IMEI-номер, чтобы вам помогли найти телефон через операторов сотовой связи. Но для того, чтобы доказать, что телефон принадлежит вам, нужно будет предоставить упаковку с соответствующим IMEI-номером, в которую телефон был упакован, и чек, подтверждающий покупку», — заключил собеседник RT.

Ранее специалист Никита Уткин рассказал, что падение скорости при росте трафика означает подключение к вашему Wi-Fi.