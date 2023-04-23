Врач Чудаков: лучше не класть телефон рядом с кроватью во время сна

Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет»), кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал в беседе с RT, почему проводные наушники безопаснее беспроводных.

«Все устройства сейчас очень мощные, поскольку настроены на приём и передачу большого объёма данных. Электромагнитное поле оказывает влияние на человека: например, от длительного разговора по телефону, больше часа, может разболеться голова. Проводные наушники могут минимизировать это воздействие, потому что это фактически просто динамик, который передаёт звук на расстоянии», — рассказал эксперт.

Специалист подчеркнул, что беспроводные наушники удобнее, но они также обладают электромагнитным излучением, вероятно негативно воздействующим на человека.

По его словам, наибольшее влияние электромагнитное излучение оказывает на центральную нервную систему, поэтому среди негативных симптомов длительного воздействия излучения — головная боль, сниженная концентрация внимания и работоспособность, повышенная утомляемость.

«Безусловно, мы не можем полностью отказаться от гаджетов, сотовой сети и Wi-Fi, да и в целом делать этого не стоит. Электромагнитное излучение само по себе не провоцирует развитие серьёзных заболеваний. Однако самочувствие человека правда может ухудшаться, поэтому стоит предпринимать ряд мер, которые помогут чувствовать себя лучше. В частности, ограничить использование гаджетов и не класть телефон рядом с кроватью во время сна. Можно также употреблять продукты с антиоксидантами и радиопротекторами», — отметил Чудаков.

Он добавил, что антиоксидантами обладают чёрная и красная смородина, облепиха, свёкла, брокколи и различная зелень, а радиопротекторными свойствами — яблоки, красные и жёлтые фрукты и овощи.

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