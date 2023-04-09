Специалист Урюков: старые аккумуляторные батареи могут вызвать отравление или ожоги

Отработавшие свой срок аккумуляторные батареи опасны для здоровья, они могут вызвать отравление и привести к ожогам, поэтому их нельзя хранить в доме и важно правильно утилизировать. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт Инфраструктурного центра НТИ «Автонет» на базе московского политеха Юрий Урюков.

«Отслужившую свой срок батарею уж точно нельзя просто выкинуть на помойку или хранить на балконе, в кладовке среди прочего забытого хлама», — рассказал эксперт.

Литийионные или щелочные батареи, которые используются в электросамокатах и бытовых приборах, по словам Урюкова, безопаснее.

«Но и такие аккумуляторы крайне токсичны, в них хватает тяжёлых металлов, поэтому их тоже нужно правильно утилизировать, чтобы не заражать окружающую среду и самому не вдыхать отравляющие испарения при нарушении герметичности оболочки», — добавил специалист.

«Самый грамотный способ — сдать старую батарею в специальный пункт приёма. Адреса таких точек легко найти в сети, они есть по всей России, особенно в крупных городах», — заключил собеседник RT.

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