Юрист: при нарушении срока отключения горячей воды граждане вправе требовать перерасчёта

Юрист, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в беседе с RT рассказал, что сроки отключения горячей воды разнятся в зависимости от региона и состояния сетевого хозяйства, прежде всего труб горячего водоснабжения и отопления.

«Сроки составляют от десяти до 21 дня. В тех регионах, где обновлённое сетевое хозяйство, например в Москве, срок десять дней. Там, где ситуация сложная, — 21 день. Средний показатель — это 16 дней», — рассказал Крохин.

Он добавил, что намерение Роспотребнадзора запретить муниципальным властям отключать горячую воду более чем на 14 дней связано с желанием улучшить качество жизни россиян.

Однако, по мнению собеседника RT, соблюдение установленного срока на практике будет разным.

«Повторюсь, длительность проведения гидравлических испытаний при подготовке к зиме зависит от состояния сетевого хозяйства. Условно, если оно старое и трубы текут, то ты хоть 14 дней устанавливай, хоть 20 дней. Если муниципальные власти не укладываются, они будут это срок нарушать», — пояснил специалист в сфере ЖКХ.

Он также напомнил, что установление данного срока даёт основание для обращения граждан за перерасчётом.

«При нарушении разрешённого срока отключения граждане вправе требовать перерасчёта платы за горячую воду. Формула этого перерасчёта такова, что денежная компенсация, к сожалению, небольшая. Но тем не менее такая норма ответственности существует и граждане имеют право обращаться либо в управляющую компанию, либо к поставщику, если договоры прямые. И если исполнители не выполняют, гражданин вправе обратиться в органы жилищного надзора для проведения проверки и привлечения к ответственности», — рассказал Крохин.

Он также добавил, что установление дополнительной ответственности по линии Роспотребнадзора, если предложенная норма вступит в силу, позволит привлекать поставщика услуг к административной ответственности, то есть взыскивать штрафы.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор намеревается запретить муниципальным властям отключать горячую воду более чем на 14 дней.

В ведомстве уточнили, что были учтены многочисленные обращения граждан и организаций.