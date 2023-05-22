В Подмосковье направят 4,4 млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
В 2023 году в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023 — 2028 годы» на ремонт систем горячего и холодного водоснабжения в бюджете региона предусмотрено свыше 2,9 млрд рублей.
«Работы по развитию и модернизации системы водоснабжения для улучшения качества питьевой воды проводятся в Московской области в постоянном режиме», — заявил глава профильного комитета областного парламента Игорь Коханый.
Он уточнил, что в этом году запланированы работы в котельных в семи муниципалитетах, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Отключение горячей воды начнётся 1 июня.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области построят 350 км газопроводов в 2023 году.