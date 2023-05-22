В Подмосковье направят 4,4 млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения

В Московской области выделили 4,4 млрд рублей на модернизацию и ремонт системы водоснабжения, заявили в пресс-службе Мособлдумы.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

В 2023 году в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023 — 2028 годы» на ремонт систем горячего и холодного водоснабжения в бюджете региона предусмотрено свыше 2,9 млрд рублей.

«Работы по развитию и модернизации системы водоснабжения для улучшения качества питьевой воды проводятся в Московской области в постоянном режиме», — заявил глава профильного комитета областного парламента Игорь Коханый.

Он уточнил, что в этом году запланированы работы в котельных в семи муниципалитетах, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отключение горячей воды начнётся 1 июня.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области построят 350 км газопроводов в 2023 году.