В Челябинской области построят 350 км газопроводов в 2023 году
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Об этом сообщает ОТР.
По региональной программе уже подключились 54 тыс. домовладений.
Расходы на приобретение и установку газового оборудования могут компенсировать ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, инвалидам, семьям мобилизованных.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 770 км газопроводов построят в Московской области по президентскому проекту «Социальная газификация» в 2023 году.