В Челябинской области построят 350 км газопроводов в 2023 году

В Челябинской области в 2023 году построят 350 км газопроводов. Доступ к сетям впервые получат более 20 населённых пунктов.

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Об этом сообщает ОТР. По региональной программе уже подключились 54 тыс. домовладений. Расходы на приобретение и установку газового оборудования могут компенсировать ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, инвалидам, семьям мобилизованных. Ранее телеканал «360» сообщал, что более 770 км газопроводов построят в Московской области по президентскому проекту «Социальная газификация» в 2023 году.