«Известия»: Роспотребнадзор намерен запретить отключать горячую воду более чем на 14 дней
Отмечается, что было принято решение ограничить максимальный срок отключения горячей воды до 14 суток.
В ведомстве уточнили, что были учтены многочисленные обращения граждан и организаций.
Также сообщается, что за нарушение законодательства в данной сфере могут понести ответственность в виде отстранения от работ на 90 суток.
Ранее специалист в сфере ЖКХ Константин Крохин рассказал, что срок отключения горячей воды летом может сократиться до пяти дней.
Также сообщалось, что в Подмосковье направят 4,4 млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения.