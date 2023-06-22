«Известия»: Роспотребнадзор намерен запретить отключать горячую воду более чем на 14 дней

Роспотребнадзор намеревается запретить муниципальным властям отключать горячую воду более чем на 14 дней, сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект документа ведомства.

Отмечается, что было принято решение ограничить максимальный срок отключения горячей воды до 14 суток.

В ведомстве уточнили, что были учтены многочисленные обращения граждан и организаций.

Также сообщается, что за нарушение законодательства в данной сфере могут понести ответственность в виде отстранения от работ на 90 суток.

Ранее специалист в сфере ЖКХ Константин Крохин рассказал, что срок отключения горячей воды летом может сократиться до пяти дней.

Также сообщалось, что в Подмосковье направят 4,4 млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения.