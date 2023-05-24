Специалист в сфере ЖКХ Крохин: срок отключения горячей воды летом может сократиться до пяти дней
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С развитием технологических возможностей появляются современные синтетические трубы с ресурсом от 50 до 100 лет. Их состояние можно будет проверять дистанционно, используя в том числе роботов, которые будут оценивать состояние этих труб, сообщил специалист в интервью Радио Sputnik.
«Когда мы постепенно заменим металлические трубы синтетическими, такой способ диагностики неисправностей, как гидравлические испытания, уйдёт в небытие, но для этого потребуется не одно десятилетие», — считает Крохин.
По его словам, со временем может сократиться срок отключения горячей воды до восьми или даже пяти дней.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.