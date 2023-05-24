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Специалист в сфере ЖКХ Крохин: срок отключения горячей воды летом может сократиться до пяти дней

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Председатель Московского жилищного союза Константин Крохин выразил мнение, что в ближайшие десятилетия отключать горячую воду в многоквартирных домах в летнее время для проведения профилактических работ в теплосетях не перестанут. Однако в перспективе сроки таких отключений могут существенно сократиться.
Специалист в сфере ЖКХ Крохин: срок отключения горячей воды летом может сократиться до пяти дней
  • Gettyimages.ru

С развитием технологических возможностей появляются современные синтетические трубы с ресурсом от 50 до 100 лет. Их состояние можно будет проверять дистанционно, используя в том числе роботов, которые будут оценивать состояние этих труб, сообщил специалист в интервью Радио Sputnik.

«Когда мы постепенно заменим металлические трубы синтетическими, такой способ диагностики неисправностей, как гидравлические испытания, уйдёт в небытие, но для этого потребуется не одно десятилетие», — считает Крохин.

По его словам, со временем может сократиться срок отключения горячей воды до восьми или даже пяти дней.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.

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