Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил уменьшить срок отключения горячей воды летом
Об этом информирует РИА Новости.
«На дворе 2023 год, но до сих пор в большинстве районов Москвы, не говоря о других городах, горячую воду отключают на 10 дней», — сказал Чернышов.
По его словам, современные технологии позволяют за три дня провести ежегодный ремонт и профилактику систем водоснабжения.
При этом вице-спикер отметил, что «первопроходцем» на этом пути должна стать Москва.
Ранее специалист в сфере ЖКХ Константин Крохин рассказал, что срок отключения горячей воды летом может сократиться до пяти дней.
Также сообщалось, что в Подмосковье направят 4,4 млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения.