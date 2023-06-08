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Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил уменьшить срок отключения горячей воды летом

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил уменьшить срок отключения горячей воды летом до трёх дней.

Об этом информирует РИА Новости.

«На дворе 2023 год, но до сих пор в большинстве районов Москвы, не говоря о других городах, горячую воду отключают на 10 дней», — сказал Чернышов.

По его словам, современные технологии позволяют за три дня провести ежегодный ремонт и профилактику систем водоснабжения.

При этом вице-спикер отметил, что «первопроходцем» на этом пути должна стать Москва.

Ранее специалист в сфере ЖКХ Константин Крохин рассказал, что срок отключения горячей воды летом может сократиться до пяти дней.

Также сообщалось, что в Подмосковье направят 4,4 млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения.

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