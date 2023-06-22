РВИО впервые опубликовало на русском языке план нацистов по истреблению народов СССР

Российское военно-историческое общество впервые опубликовало на русском языке полный вариант «плана голода», разработанного нацистской Германией для истребления народов Советского Союза.

Полный вариант нацистской директивы опубликован на сайте «История.рф».

Отмечается, что данный документ предполагал истребление от 20 до 30 млн мирных жителей СССР.

Частью этого плана был массовый вывоз зерна с советских территорий.

Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры России сообщили, что прокуратура Волгоградской области подала заявление в суд о признании геноцидом преступлений нацистов и их пособников в Сталинграде в годы Великой Отечественной войны.

25 мая прокуратура Московской области направила в суд заявление с просьбой признать геноцидом народов СССР во время Великой Отечественной войны преступления нацистов в Подмосковье.