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Прокуратура попросила признать геноцидом действия гитлеровцев в Подмосковье

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Прокуратура Московской области направила в суд заявление с просьбой признать геноцидом народов СССР во время Великой Отечественной войны преступления нацистов в Подмосковье.
Прокуратура попросила признать геноцидом действия гитлеровцев в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Как передаёт РИА Новости, по поручению генпрокурора России Игоря Краснова прокуратура Московской области направила в суд заявление о признании «военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа» установленных и вновь выявленных преступлений, совершённых немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 по январь 1942 года территории Подмосковья.

Ранее суд в России признал геноцидом массовые убийства оккупантами населения Воронежской области в 1942—1943 годах.

С заявлением об установлении этого факта в суд обратился прокурор Воронежской области Николай Саврун.

В Новороссийске в Краснодарском крае местные жители обнаружили в огороде останки трёх красноармейцев. Также были найдены 280 патронов, пять запалов и четыре гранаты РОГ-43.

Уточняется, что найденное оружие было принято на вооружение в 1943 году.

Как пишет сайт, все боеприпасы обезвредят, а останки красноармейцев торжественно перезахоронят.

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